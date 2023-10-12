Пять растений, которым нужно мало света

Особенность растений, растущих в тени, заключается в том, что они имеют большие листья, способные улавливать как можно больше света. Они идеально подходят для украшения как интерьера дома, так и уголка террасы или сада.

Конечно, каждое из этих растений имеет свои специфические потребности. Об этом пишет Sante Plus.

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Тенистые растения обычно лучше растут при частичном солнечном свете, а не полностью затененном месте. В идеале эти растения должны получать менее двух часов прямого солнечного света ранним утром и фильтрованного света в течение дня.

Крылья Ангела (Кладиум)

Колладиум

Листья этого растения заметно стойкие и густые. Растение получило красивые прозвища благодаря сердцевидным листьям – "Крылья ангела", "Слоновое ухо", "Раненое сердце".

Поскольку это тропический вид, если вы живете в холодном климате, поместите его в горшок, чтобы можно было принести его в дом и насладиться им в полной мере зимой. Конечно, для лучшего развития этому растению нужен свет, но он не может выдержать сильную жару летних месяцев.

Фиалки ароматные (Viola odorata)

Фиалка ароматная

Эти весеннецветущие растения хорошо переносят солнце, но фиалки предпочитают полутени, особенно летом. Итак, вы с удовольствием насладитесь ее великолепием: некоторые виды фиалок также ароматны и дают прекрасные маленькие цветки с очень нежным ароматом.

Сердце Марии (Dicentra spectabilis)

Сердце Марии

Прекрасное название для этих прекрасных цветов в форме сердец. Не сомневайтесь ни на секунду: это тенистое растение, многолетнее и мясистое, идеально подходит для украшения вашего сада.

Предпочтите место в полутени, особенно не под прямыми солнечными лучами. А почва всегда должна быть влажной и хорошо дренированной, иначе листья долго не продержатся.

Бруннера (Brunnera macrophylla)

Бруннера

Это многолетнее растение широко выращивается из-за его поразительных сердцевидных листьев и изящных брызг маленьких синих цветов, которые раскрываются весной. Как выносливое растение, бруннера не требует особого ухода и очень терпима к свету.

Астильба

Астильба

Это растение демонстрирует роскошные густые зеленые листья (иногда даже двухцветные). Она выглядит очень здорово со стоячими ушами. В начале и середине лета обильно распускаются зубчатые листья и пестрые розовые, белые, красные или фиолетовые цветки. Немного солнца утром помогает ей цвести лучше, но поскольку она очень крепкая, это привлекательное растение хорошо переносит затененные места.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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