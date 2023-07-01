Пять утренних привычек, которые вредят здоровью и производительности

У каждого из нас выработался ряд утренних привычек, которые мы соблюдаем каждый день. Кто-то бегает, а некоторые пьют кофе. Есть ряд привычек, которые следует исключить из своего утреннего распорядка, ведь они могут повредить здоровью и привести к ухудшению производительности.

Отказ от завтрака

Мы часто отказываемся от завтрака, чтобы подольше поспать. В результате не только набираем вес, ведь завтракающие сжигают в течение дня вдвое больше калорий. Кроме того, день без завтрака не будет наполнен нужным количеством сил и активности, ведь утренний прием пищи – залог удачного дня, а его регулярное отсутствие ведет к истощению и недостаточности сил.

Кофе на голодный желудок

Кофе натощак – не самая лучшая идея. Утром организм производит гормон стресса-кортизола. Кофеин увеличивает его содержание и может привести к воспалительным процессам и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Телефон сразу после пробуждения

Множество людей берет в руки телефон, как только откроют глаза. Помните, что если это делать сразу пробуждение, это приведет к потере мотивации и ухудшению настроения. Проверка почты после завтрака и сборов на работу.

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Собрание в темноте

Такая привычка не дает организму проснуться, соответственно вы будете выглядеть невыспавшимся и уставшим. Поэтому, собираясь, включите свет или откройте шторы.

Утро без зарядки или разминки

Утренняя физическая активность бодрит и позволяет быстрее очнуться.

Напомним, мы уже писали, чем завтракать утром и чего не стоит употреблять натощак.

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