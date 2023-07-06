"Работник Минобороны в Судане или помощник дипломата по Абу-Даби": В сети показали фото Пригожина в разных париках, которые нашли под его домом

Фото Евгения Пригожина в разных образах для работы ЧИК Вагнер за границей рф

В сети появились снимки, сделанные во время обысков дома и офиса Евгения Пригожина, основателя частной военной компании "Вагнер". На этих фотографиях видны разные образы самого Пригожина, которые, вероятно, использовались им во время работы компании за пределами рф.

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Вчера государственные СМИ рф показали кадры обысков в частном доме бизнесмена, а сейчас "анонимные" телеграмм-каналы, связанные с российскими властями, публикуют фотографии Пригожина в разных образах.

Во время обысков также был обнаружен арсенал оружия, парики, пачки валюты и слитки золота, а также "кувалда для переговоров". На фотографиях также можно увидеть вертолетную площадку, бассейн, сауну, тренажерный зал, медицинский кабинет и "личную комнату для молитвы", украшенную множеством старинных икон.

Все эти посты сопровождаются одинаковой подписью, что среди изображений есть фотографии, на которых Пригожин изображен в форме сотрудника Министерства обороны Судана, помощника дипломата по Абу-Даби, старшего лейтенанта из Бенгази и других. По всей видимости, эти фотографии также были получены во время обысков у главы частной военной компании.

Напомним, ранее Буданов заявил, что ВСУ уже имеет необходимое количество оружия для контрнаступления.

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