Работодатели могут получить до 120 000 грн компенсации: за что государство выплачивает средства

В 2025 году в Украине была расширена государственная программа поддержки работодателей, которые обеспечивают трудоустройство людей с инвалидностью. Теперь право на получение компенсаций имеют не только предприятия, но и физические лица-предприниматели и самозанятые граждане с инвалидностью.

Расходы на обустройство рабочего места – в частности на специализированную мебель, осветительные приборы, оборудование, инструменты и другие вспомогательные средства – подлежат компенсации. Об этом говорится на портале "Дія.бізнес", информирует "24 Канал".

Сумма компенсации определяется в соответствии с группой инвалидности работника:

до 120 тысяч гривен – за трудоустройство лица с инвалидностью I группы;

до 80 тысяч гривен – за работника, имеющего II группу инвалидности.

Еще одно изменение – компенсацию теперь могут получить и за ветеранов с инвалидностью, которые вернулись на свое прежнее место работы. Ранее такая выплата предоставлялась исключительно в случае нового трудоустройства.

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Как подать заявку на получение компенсации

Подать заявку можно дистанционно через портал "Дія" или лично, обратившись в ближайший центр занятости.

Для этого нужно войти в систему, заполнить форму, добавить необходимые документы (подтверждающие факт трудоустройства, наличие инвалидности и приобретение оборудования), а также подписать заявление с помощью электронной подписи.

Заявку рассматривают до 10 рабочих дней, после чего в течение 5 дней осуществляется выплата.

Напомним, ранее мы рассказывали о новых налоговых правилах для ФЛП в Украине.

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