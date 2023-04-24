Радоница 2023: традиции и что запрещено делать в поминальные дни после Пасхи

После празднования Христова Воскресения, православные украинцы отмечают поминальные дни, которые еще называют проводами, проводками, гробками или Радоницей. Всю вторую неделю после Пасхи считается поминальной, когда родственники приходят на могилы к своим умершим близким.

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Традиции и история

Украинские регионы имеют свои собственные традиции, но в этом году поминальный понедельник приходится на 25 апреля. Наши предки считали, что после Пасхи должно пройти 8 дней, чтобы на 9-й день отметить Радоницу или Проводы. Однако люди чаще всего приходят на могилы в выходные дни.

Традиция празднования Радоницы происходит еще со времен язычества и связана с культом предков. Слово "Радоница" означает "весенняя радость". Наши предки верили, что умершие радуются, когда их помнят добрым словом и не забывают о них. После внедрения христианства языческие верования переплелись с религией, и поминальные дни стали отмечать тогда, когда раньше праздновали Радоницу. Однако христианство осуждает любые радости и веселья в этот день.

Несмотря на это, Радонице не нужно скучать по умершим. Напротив, следует радоваться, что живые помнят о них. В христианстве также следует радоваться, что Христос Воскрес и жизнь победила смерть, но делать это следует более сдержанно. На поминальное посещение могил приносят освященный кулич и пасхальные яйца, зажигают свечу.

Что нельзя делать на Радоницу и народные приметы

Но во время поминок есть несколько ограничений. К примеру, не желательно поминать умерших спиртными напитками. Также нельзя заниматься физической работой, стирать, шить, убирать, сажать огород или ссориться и кричать.

Вместо этого на поминки стоит посетить церковь, заказать панихиду и помолиться за души умерших.

В день Радони существует несколько народных примет. К примеру, если в ночь на Радоницу будут заморозки, то можно ожидать хорошего урожая. Если небо по утрам будет багровым, то днем можно ожидать дождь и ветер. Также говорят, что если на Радоницу увидеть новолуния, то это означает, что следующий урожай будет хорошим, а дождь на этот день является хорошим известием.

Напомним, мы уже писали, что можно нести в поминальные дни на кладбище, а что – нет.

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