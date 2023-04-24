Радониця 2023: традиції та що заборонено робити в поминальні дні після Великодня

Після святкування Христового Воскресіння, православні українці відзначають поминальні дні, які ще називають проводами, проводками, гробками або Радоницею. Весь другий тиждень після Великодня вважається поминальним, коли родичі приходять на могили до своїх померлих близьких.

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Традиції та історія Радониці

Українські регіони мають свої власні традиції, але загалом цього року поминальний понеділок припадає на 25 квітня. Наші предки вважали, що після Великодня має пройти 8 днів, щоб на 9-й день відзначити Радоницю або Проводи. Проте люди найчастіше приходять на могили у вихідні дні.

Традиція відзначення Радониці походить ще з доби язичництва і пов'язана з культом предків. Слово "Радониця" означає "весняна радість". Наші пращури вірили, що померлі радіють, коли їх пам'ятають добрим словом і не забувають про них. Після впровадження християнства язичницькі вірування переплелися з релігією, і поминальні дні стали відзначати тоді, коли раніше святкували Радоницю. Однак християнство засуджує будь-які радощі та веселощі в цей день.

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Незважаючи на це, на Радоницю не потрібно сумувати за померлими. Навпаки, варто радіти, що живі пам'ятають про них. У християнстві також варто радіти, що Христос Воскрес і життя перемогло смерть, але робити це варто більш стримано. На поминальні відвідини могил приносять освячену паску та крашанки, запалюють свічку.

Що не можна робити на Радоницю та народні прикмети

Але під час поминок є кілька обмежень. Наприклад, не бажано поминати померлих спиртними напоями. Також не можна займатися фізичною роботою, прати, шити, прибирати, саджати город або сваритися та кричати.

Замість цього, на поминки варто відвідати церкву, замовити панахиду та помолитися за душі померлих.

У день Радониці існує кілька народних прикмет. Наприклад, якщо в ніч на Радоницю будуть приморозки, то можна очікувати хороший урожай. Якщо небо вранці буде багряним, то вдень можна очікувати дощ і вітер. Також говорять, що якщо на Радоницю побачити молодика, то це означає, що наступний урожай буде хорошим, а дощ на цей день є доброю звісткою.

Нагадаємо, ми вже писали що можна нести у поминальні дні на цвинтар, а що – ні.

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