Що потрібно нести на кладовище на поминальні дні, а що ні - що брати на гробки

Щороку через тиждень після Великодня заведено ходити на могили до рідних та близьких. Такі дні називають поминальними чи батьківськими, або ж гробками, проводами, провідною.

Не всі знають, що саме треба нести на кладовище в такі дні. Тому UAportal розповідає про основні поминальні традиції.

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Вважається, що приносити на кладовище спиртне та їжу – традиції, які ми отримали від язичників. Люди, які влаштовують "бенкет" на цвинтарі, навіть самі не знають, чому так треба робити. Здебільшого пояснять такі дії, що "завжди так було".

Проте найважливішим для покійників є ваша молитва. Тому у поминальний день спочатку прийдіть до церкви та поставте свічки за упокій, подайте записки з іменами покійників, можете замовити сорокоуст. При цьому пам'ятайте, що не можна поминати самогубців та нехрещених. Щиро моліться за упокій душі померлого.

У церкву можете принести різні частування (паску, цукерки, хліб, печиво, фрукти, яйця), дати милостиню та допомогти нужденним. Тільки такі дії обов'язково повинні бути від щирого серця.

Після того, як відвідали церкву, йдіть на кладовище. Не треба нести з собою штучні квіти чи вінки, але візьміть свічки. Насамперед, коли входите на цвинтар, тричі перехрестіться.

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Не забувається, що після великого свята Великодня та Воскресіння Ісуса Христа в поминальний день на енергетичному рівні відбувається зустріч живих та мертвих. Тому вагітним жінкам та з маленькими дітьми до одного року краще не ходити на кладовище. Їм можна просто прийти до церкви.

Інші люди, які прийшли на кладовище, біля могили повинні прочитати могилу "Отче наш".

Обирайте живі квіти замість штучних

Прибирати на могилах варто завчасно, як і садити там квіти. У поминальні дні цього робити не можна.

Нині звикли на надгробок класти частування, яке потім віддають іншим, щоб, з'їши, пом'янули померлого. Це також вважається проявом милосердя до ближнього.

Утім, біля могили не варто пити спиртне, тим паче влаштовувати "застілля".

Як правильно йти з кладовища

Коли ви збираєтеся йти з кладовища, подумки зверніться до померлих: "Нехай нам здоровиться, а вам легко лежиться!".

Перед виходом за ворота можна сказати також такі слова: "Вам Царства Божого, а нам – до вас не поспішати". Після цього можете вийти з цвинтаря, обернутися обличчям до могил та тричі перехреститися. Таким чином православні віряни віддають повагу до померлих.

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З кладовища не можна нічого брати та везти додому. Як повернетесь, помийте обличчя та руки з милом. Після цього тричі окропіть обличчя та руки свяченою водою.

Після відвідин кладовища треба зібратися родиною за сімейним столом та пом'янути покійних, згадавши добрі вчинки. Погане про померлих краще не згадуйте.

Перед трапезою треба помолитися за упокій душі. Зі спиртного за столом дозволяється тільки пити вино, і то це має бути в міру. На поминальному столі мають бути паски, крашанки та кутя. Також можете приготувати рибу, весняний салат, інші страви – на ваш розсуд.

Основні прикмети про поминальні дні

1. Кладовище – місце спокою та тиші, тому там не треба розпивати алкогольні напої, веселитися, жартувати. Найкраще у цей день молитися за померлих, а на цвинтар йти з чистим серцем та тверезим розумом.

2. Під час поминальних днів треба залишати вікно відчиненим, щоб душі померлих родичів могли відвідати свій дім та провідати рідних. Також на підвіконня варто покласти паски та крашанки, а свічку запалюють для того, щоб дух швидше знайшов дорогу додому.

3. Для померлих не важливі дорогі труни чи пам'ятники. Важлива саме щира молитва рідної людини та добрі справи.

4. Протягом всього поминального тижня небіжчиків заборонено згадувати покійними або мертвими, оскільки в цей час вони все чують. Називайте їх іменами або тим, ким вони для вас були (дідусь, бабуся тощо).

5. На кладовищі не можна палити, а вдома заборонено працювати на поминальні дні. Інакше можна не дочекатися врожаю, а все посаджене в такий час погано сходить.

6. Не можна сваритися, лаятися, матюкатися.

7. Не можна виливати алкоголь на могилу покійника, оскільки так ви образите пам'ять про нього.

8. Не можна працювати на кладовищі, наводити біля надгробків порядки, перестрибувати через могили, чіпати їх.

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