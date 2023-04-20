Что нужно нести на кладбище на поминальные дни, а что нет

Каждый год через неделю после Пасхи принято ходить на могилы к родным и близким. Такие дни называют поминальными или родительскими, или гробками, проводами, ведущей.

Не все знают, что нужно нести на кладбище в такие дни. Поэтому UAportal рассказывает об основных поминальных традициях.

Читайте также: Что категорически нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь беды

Считается, что приносить на кладбище спиртное и пищу – традиции, которые мы получили от язычников. Люди, которые устраивают "пир" на кладбище, даже сами не знают, почему так надо делать. В большинстве своем объяснят такие действия, что "всегда так было".

Видео дня

Однако самым важным для покойников является ваша молитва. Поэтому в поминальный день сначала придите в церковь и поставьте свечи за упокой, подайте записки с именами покойников, можете заказать сорокоуст. При этом помните, что нельзя поминать самоубийц и некрещеных. Искренне молитесь за упокой души умершего.

В церковь можете принести различные угощения (кулич, конфеты, хлеб, печенье, фрукты, яйца), дать милостыню и помочь нуждающимся. Только такие действия обязательно должны быть от всей души.

После посещения церкви идите на кладбище. Не следует нести с собой искусственные цветы или венки, но возьмите свечи. В первую очередь, когда входите на кладбище, трижды перекреститесь.

Читайте также: Почему нельзя переступать через лежащего человека – приметы и предрассудки

Не забывается, что после великого праздника Пасхи и Воскресения Иисуса Христа в поминальный день на энергетическом уровне проходит встреча живых и мертвых. Поэтому беременным женщинам и маленьким детям до одного года лучше не ходить на кладбище. Им можно просто прийти в церковь.

Другие люди, пришедшие на кладбище, у могилы должны прочесть могилу "Отче наш".

Выбирайте живые цветы вместо искусственных

Убирать на могилах стоит раньше времени, как и сажать там цветы. В поминальные дни этого делать нельзя.

Сейчас привыкли на надгробие класть угощение, которое потом отдают другим, чтобы, съешь, помянули умершего. Это также считается проявлением милосердия к ближнему.

Впрочем, у могилы не стоит пить спиртное, тем более устраивать "застолье".

Как правильно уходить с кладбища

Когда вы собираетесь уходить с кладбища, мысленно обратитесь к умершим: "Пусть нам здоровится, а вам легко лежит!".

Перед выходом за ворота можно сказать такие слова: "Вам Царствия Божия, а нам – к вам не спешить". После этого можете выйти из кладбища, повернуться лицом к могилам и трижды перекреститься. Таким образом, православные верующие отдают уважение к умершим.

Читайте также: Как найти купюру, которая будет приносить деньги

С кладбища нельзя ничего брать и везти домой. Когда вернетесь, помойте лицо и руки с мылом. После этого трижды обрызгайте лицо и руки священной водой.

После посещения кладбища нужно собраться семьей за семейным столом и помянуть усопших, вспомнив добрые поступки. Плохое об умерших лучше не вспоминайте.

Перед трапезой нужно помолиться за упокой души. Из спиртного за столом разрешается только пить вино, и это должно быть в меру. На поминальном столе должны быть куличи, пасхальные яйца и кутья. Также можете приготовить рыбу, весенний салат, другие блюда – по вашему усмотрению.

Основные приметы о поминальных днях

1. Кладбище – место покоя и тишины, поэтому там не нужно распивать алкогольные напитки, веселиться, шутить. Лучше всего в этот день молиться за умерших, а на кладбище идти с чистым сердцем и здравым смыслом.

2. Во время поминальных дней нужно оставлять окно открытым, чтобы души умерших родственников могли навестить свой дом и навестить родных. Также на подоконник стоит положить пояса и пасхальные яйца, а свечу зажигают для того, чтобы дух быстрее нашел дорогу домой.

3. Для умерших не важны дорогие гробы или памятники. Важна именно искренняя молитва родного человека и добрые дела.

4. В течение всей поминальной недели покойников запрещено вспоминать усопшими или мертвыми, поскольку в это время они все слышат. Назовите их именами или тем, кем они были для вас (дедушка, бабушка и т.д.).

5. На кладбище нельзя курить, а дома запрещено работать на поминальные дни. Иначе можно не дождаться урожая, а всё посаженное в такое время плохо сходит.

6. Нельзя ссориться, ругаться, материться.

7. Нельзя выливать алкоголь на могилу покойника, поскольку так вы обидите память о нем.

8. Нельзя работать на кладбище, наводить у надгробий порядки, перепрыгивать через могилы, трогать их.

Ранее UAportal писал о том, почему нельзя самостоятельно стричься.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!