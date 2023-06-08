Ракетный удар по Умани: пострадали по меньшей мере восемь человек (фото)

Российские оккупанты вечером 8 июня нанесли ракетный удар по Уманскому району Черкасской области. В результате пострадали по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram. По его словам, есть два прилета.

"Вечер с тревогой и, к сожалению, последствиями. Враг снова нанес ракетный удар по нашему Уманскому району. Есть два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар", – отметил он.

Читайте также: Оккупанты начали обстреливать затопленный Херсон, когда узнали, что туда приехал Зеленский

Табурец добавил, что ранения по меньшей мере получили восемь человек. Двое – в тяжелом состоянии.

На месте происшествия уже работают службы. Детали удара устанавливают.

Заметим, что вечером 8 июня по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы писали, что российские оккупанты запустили ракеты "Калибр".

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне снова обстреляли Херсон. "Идет эвакуация людей, а в это время россияне обстреливают Херсон. Обычные террористы", – написал он в Телеграмм-канале.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российская армия обстреливает прибрежные территории и центр города.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !