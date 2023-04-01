Ранняя зелень на огороде: что и когда сажать в грунт

Обычно зелень высаживают в почву рано, большинство сортов укропа, петрушки, кинзы и различных салатов морозостойки. Чтобы знать точную температуру, которая должна установиться на улице для сеяния зерен зелени, следует следовать четким инструкциям, описанным на упаковках.

Однако чтобы зерна хорошо взошли и дали хороший урожай, все же надо дождаться, полы земля прогреется. А еще почву следует задобрить перед посадкой зелени.

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Какую зелень сажают в открытый грунт в апреле:

Укроп – его можно сеять уже сейчас и до середины мая.

Салат – лучше в конце апреля.

Щавель – когда суточная температура воздуха несколько дней продержится на отметке в плюс 10 градусов.

Руккола и шпинат – посреди апреля.

Петрушка – в середине-конце апреля.

Ревень – в мае.

Семена зелени можно высеивать еженедельно, чтобы пользоваться урожаем подольше.

Укроп обычно сажают вместе с луком. Желательно на солнечных участках огорода. Ему нужны такие соседи как капуста, корнеплоды, огурцы. Петрушку сейте через 10-12 дней, как высеяли укроп. Соседство для нее не важно.

Руккола любит расти у бобовых и корнеплодов.

Кресс-салат и шпинат высаживать нужно в почве, где росли помидоры или картофель. Постоянное солнце для них "вредно", они любят тень после обеда.

Щавель можно и не сажать, он вылезет и сам – как сорняк, но это при условии, если год назад рос на хорошо удобренной земле. Однако хорошо расти щавель не будет, его следует пересадить на другое место. Высевают же его ранней весной, как только прогреется земля. Особенно хорошо он будет чувствовать себя на месте, где раньше рос картофель.

Опытные огородники высевают зелень в торфяные смеси с добавлением компоста и разрыхлителя. Участок перед тем, как сеять, нужно перекопать, удобрить и полить. Сорняки следует убрать и пройтись сидератом.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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