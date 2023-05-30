Раскрыта тайна возникновения маленького бантика на женском белье

Маленькие бантики на женских трусиках являются всего лишь декоративным элементом, который добавляет женственности и эстетического шарма. Обычно они пришиваются или прикрепляются к передней части трусиков и не выполняют никакой функции.

Однако эта незначительная деталь, как выяснилось, имеет историческое происхождение. Этот бантик служил не только для регулировки размера белья, но и для определения его переда и спинки.

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Раньше женское белье было совсем другим и держалось не благодаря резинкам, а ленте, которая запускалась внутрь и затягивалась, а потом ее, чтобы она не развязалась, скрепляли в бантик.

Впоследствии, когда начали выпускать эластичные материалы, нижнее белье уже не нужно было привязывать, чтобы оно не сползало, а такими бантиками обозначали зад и перед трусиками, чтобы женщины могли надеть их правильно даже в темноте.

Теперь эта маленькая деталь имеет исключительно декоративное предназначение, а еще позволяет ориентироваться, где зад, а где перед нижним.

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