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Раскрыта тайна возникновения маленького бантика на женском белье

Былим Елена

Раскрыта тайна возникновения маленького бантика на женском белье

Маленькие бантики на женских трусиках являются всего лишь декоративным элементом, который добавляет женственности и эстетического шарма. Обычно они пришиваются или прикрепляются к передней части трусиков и не выполняют никакой функции.

Однако эта незначительная деталь, как выяснилось, имеет историческое происхождение. Этот бантик служил не только для регулировки размера белья, но и для определения его переда и спинки.

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Раньше женское белье было совсем другим и держалось не благодаря резинкам, а ленте, которая запускалась внутрь и затягивалась, а потом ее, чтобы она не развязалась, скрепляли в бантик.

Впоследствии, когда начали выпускать эластичные материалы, нижнее белье уже не нужно было привязывать, чтобы оно не сползало, а такими бантиками обозначали зад и перед трусиками, чтобы женщины могли надеть их правильно даже в темноте.

Теперь эта маленькая деталь имеет исключительно декоративное предназначение, а еще позволяет ориентироваться, где зад, а где перед нижним.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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