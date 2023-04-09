Распускают сплетни за спиной: названы четыре знака зодиака, способных на подлости

Среди всех уроженцев зодиакального круга есть четыре, которые способны распускать сплетни за спиной даже самых близких. Они могут улыбаться в лицо, казаться очень приветливыми, но на самом деле строить козни.

По словам астрологов, на подлости способны Овны, Весы, Близнецы и Раки. Уроженцы этих знаков зодиака – главные сплетники, которые не остановятся ни перед чем.

Овен

Уроженцы этого знака зодиака имеют широкий круг общения и обычно в курсе всех новостей. Овны обожают сплетни, поскольку жизнь других им кажется интересней, чем своя. Впрочем, они могут использовать слухи и как оружие, чтобы устранить конкурентов. С ними лучше не делиться сокровенным, чтобы потом не пожалеть.

Весы

Весы кажутся очень дипломатичными личностями, которые не переходят красные черты, но на самом деле они могут высказываться о людях довольно резко, причем за их спиной. Весы обычно критикуют больше всего тех, кто вызывает у них зависть, они не умеют радоваться чужим успехам.

Близнецы

Для Близнецов сплетни являются своеобразной игрой, с помощью которой они самоутверждаются. Уроженцы знака не почувствуют угрызений совести даже в том случае, если будут распускать сплетни о своих друзьях. Близнецы говорят ради того, чтобы говорить, не придавая слишком большого значения словам, но это может ранить других

Рак

Еще один знак, склонный к сплетням о других, – это Раки. Уроженцы этого знака зодиака кажутся очень сочувствующими, понимающими и надежными, но это только маска. Они так внимательно выслушивают проблемы других, чтобы потом посплетничать. И говорить им есть о чем – Раки обычно все обо всех знают.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.