'Рассчитываем на полную реализацию договоренностей по гуманитарным вопросам' - Зеленский сообщил о начале обмена военнопленными (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале нового этапа обмена военнопленными, который будет проходить в несколько фаз в ближайшие дни. Сегодня на Родину уже вернулась первая группа уволенных защитников – преимущественно молодежь до 25 лет.

Об этом сообщили в telegram Владимир Зеленский и Координационный штаб по обращению с военнопленными. По словам президента, нынешний обмен касается, прежде всего, самых уязвимых категорий — раненых, тяжелораненых и молодых военных. Переговоры, по его словам, сложны и продолжаются почти каждый день, однако украинская сторона надеется на полное выполнение гуманитарных договоренностей, достигнутых во время встречи в Стамбуле.

Среди уволенных — защитники Мариуполя, проведшие более трех лет в российском плену. Также домой вернулись военнослужащие разных родов войск: Военно-морских сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Все уволенные относятся к рядовому и сержантскому составу.

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Координационный штаб отмечает, что это лишь первый этап крупного обмена, охватывающий определенные категории военнопленных: молодежь до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных. Параллельно продолжается работа по возвращению тел погибших украинских военных.

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что большинство возвращенных сегодня украинцев – это молодые люди, рожденные в 2000-х годах. Многие из них находились в плену еще с 2022 года, а некоторые попали в плен в первые дни полномасштабного вторжения.

Напомним, мы уже писали, на какие виды материальной помощи имеют право родные военнопленных.

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