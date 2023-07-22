'Рассматриваем два плана': в Ryanai рассказали, когда возобновят полеты в Украину

Ирландская авиакомпания Ryanair может возобновить полеты в Киев и Львов уже до конца 2023 года. Для этого нужно, чтобы Украина убедила Европейское агентство авиационной безопасности и страховые компании, что полеты будут безопасными.

Об этом сообщил директор Ryanair Майкл О'Лири в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Он отметил, что Ryanair была второй по величине авиакомпанией в Украине перед полномасштабным вторжением.

"Рассматриваем два плана: один, когда война закончится и все откроется (полеты – ред.) в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года", – сказал он.

По его словам, Украина должна убедить европейские органы безопасности, что полеты будут безопасны, а самолеты защитят от беспилотников и ракет, как это происходит в Израиле. В частности, если Европейское агентство авиационной безопасности скажет, что совершать полеты будет безопасно, то авиаперелеты вернутся в Украину.

"Мы были второй по величине авиакомпанией в Украине перед полномасштабным российским вторжением. И когда это уйдет в прошлое, мы намерены стать крупнейшей авиакомпанией в Украине, поскольку у нас есть самолеты. Мы можем продавать билеты через сайт, быстро заполняя рейсы в Украину", – пояснил Майкл О'Лири.

Он добавил, что авиакомпания заинтересована в сотрудничестве с украинскими аэропортами, особенно с аэропортами "Борисполь" и "Львов".

Напомним, в сентябре 2022 года Майкл О'Лири заявил, что авиакомпания Ryanair подняла цены на рейсы из-за роста стоимости топлива. По его словам, эра билетов за 10 евро закончилась.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !