Разгадана тайна 'русалки из Фиджи': существо является мутантом рыбы, обезьяны и рептилии (фото)

Ученые провели тщательное исследование мумии русалки из Фиджи, найденной американским моряком 1906 года в Японии. Они заявили, что она является мутантом рыбы, обезьяны и рептилии.

Как сообщает Daily Mail, всемирно известную загадочную мумию исследовали на КТ и провели рентген. "Это животное-Франкенштейн слеплено из трех разных видов", - заявил радиолог Университета Северного Кентукки (США) Джозеф Кресс, проводивший исследование.

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Эта русалка имеет искривленное лицо, дыни, огромные когти. Ее нижняя часть напоминает рыбий хвост, а голова покрыта седыми волосами.

Джозеф Кресс заметил: "У него голова и туловище обезьяны, руки похожи на лапы амфибии, почти как у аллигатора, крокодила или какой-то ящерицы. И еще есть тот хвост рыбы — опять неизвестный вид".

Он добавил, что это существо было "вылеплено, почти Франкенштейн".

Исследователи считают, что возраст существа может достигать более 150 лет. Им нужно провести еще несколько исследований, чтобы выяснить, настоящее ли существо или искусственно изготовленное.

Данные будут направлены экспертам из зоопарка Цинциннати и аквариума Ньюпорта, чтобы определить, какие существа (если таковые были) были объединены, чтобы образовать эту русалку.

Напомним, в самой Японии некоторые легенды рассказывают, что русалки дарят бессмертие тому, кто попробует их мясо. В одном храме в Асакуче даже поклонялись русалке Фиджи, хотя впоследствии оказалось, что она была изготовлена ​​из ткани, бумаги и хлопка, украшена рыбьей чешуей и шерстью животных.

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