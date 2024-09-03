Размером как два футбольных поля: к Земле приближается огромный астероид

В этом месяце жители Земли станут свидетелями необычного небесного явления: 15 сентября к нашей планете приблизится астероид 2024 ON, размер которого сравним с двумя футбольными полями.

По данным ученых, небесное тело пролетит на расстоянии около 620 000 миль от Земли, что в 2,6 раза превышает расстояние до Луны. Хотя подобная близость может вызвать беспокойство, астрономы уверяют, что угрозы столкновения нет, пишет Virtual Telescope Project.

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Подобные сближения с астероидами происходят примерно раз в десять лет и предоставляют учёным уникальную возможность изучать эти космические объекты. Астрономы смогут собрать ценные данные о составе астероида, скорости его вращения и орбите.

Что такое астероиды?

Астероиды – это остатки горных пород, образовавшихся при формировании Солнечной системы около 4,6 млрд лет назад. Они разнообразны по размеру и составу, но большинство состоит из разных видов горных пород.

Почему важно изучать астероиды?

Изучение астероидов помогает ученым лучше понимать историю солнечной системы и потенциальные угрозы для Земли. Ведь столкновение с большим астероидом может иметь катастрофические последствия.

Как наблюдать за астероидом?

15 сентября в 14:30 по восточному времени любители астрономии смогут наблюдать за полетом астероида 2024 ON в режиме онлайн с помощью виртуального телескопа. При ясной погоде, его можно будет увидеть с помощью обычного телескопа или даже мощных биноклей.

Ранее мы писали, что уже в апреле можно будет увидеть солнечное затмение и редкую комету дьявола.

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