Разрешается ли выезжать за границу мужчинам с видом на жительство в другой стране

Могут ли украинцы с видом на жительство в другой стране, вернуться в Украину и снова уехать за границу

Выезд за границу во время военного положения запрещен военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, но есть исключения.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение из-за полномасштабной военной агрессии России. Помощник адвоката АО "ЮК "АРЕС", член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины (АЮУ) по миграционному праву, юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев рассказал, может ли мужчина, имеющий вид на жительство в другой стране, вернуться в Украину, а затем снова уехать за границу.

По его словам, утвержденные постановлением КМУ от 27.01.1995 № 57 правила пересечения государственной границы гражданами Украины не предусматривают исключений по пересечению границы во время военного положения для лиц, имеющих вид на постоянное проживание в иностранной стране.

Несмотря на это, такие лица могут свободно пересекать границу при определенных условиях.

На официальном веб-сайте Государственной пограничной службы Украины есть постоянно обновляющиеся разъяснения относительно лиц, имеющих право пересекать границу в условиях военного положения, и документов, которые должны быть при пересечении границы.

Согласно разъяснению, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей, могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе, согласно ст. 4 ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины".

Выезжающие впервые должны предоставить паспортный документ, в котором будет проставлен штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства.

Лица, которые постоянно проживают за границей, при пересечении границы должны предоставить паспортный документ со штампом об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и штампом о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины или справку о пребывании на выдающемся консульском учете. дипломатическими учреждениями Украины.

"Итак, мужчины, имеющие вид на постоянное проживание за границей и прошедшие процедуру оформления документов для выезда за границу на постоянное проживание, могут свободно вернуться в Украину и выехать обратно при условии предоставления на границе соответствующих документов", – объяснил Владислав Зайцев.

Ранее юрист ответил, что будет с военнообязанными мужчинами, выехавшими за границу до 24 февраля.

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