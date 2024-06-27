Разрешено мобилизовать призывников в июле: объяснение юриста

В ВСУ могут мобилизовать военнообязанных мужчин от 25 до 60 лет и резервистов, даже если им нет 25 лет, однако они проходили службу в срочной армии. Запрещено мобилизовать призывников.

Об этом сообщила юрист Наталья Гнатик, передает BBC. Она отметила, что мужчин до 25 лет разрешено мобилизовывать.

Она отметила, что у призывников есть удостоверение о приписке к участку, тогда как военнообязанные – военный билет или временное удостоверение военнообязанного, а резервисты – военный билет.

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"Мужчины от 18 до 25 думают, что они все не могут быть мобилизованы, потому что они призывники. Но их статус по факту определяется их военно-учетным документом", – сказала Наталья Гнатик.

В ВСУ мобилизуют военнообязанных от 25 до 60 лет и резервистов, даже если им нет 25 лет, но есть служба в срочной армии. Однако это не касается призывников, кроме добровольцев.

"Если ТЦК спросят у молодого парня документ, и он показывает уже не приписное к участку, а военный билет, то ТЦК понимает, что имеет дело с военнообязанным, который подлежит мобилизации в военное время", – пояснила она.

Напомним, ранее UAportal писал, какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП.

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