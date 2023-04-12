Разведчики из 30 ОМБр показали ликвидацию вражеской РЭБ 'Стриж' из САУ 'Краб' (видео)

Бойцы ВСУ на одном из направлений фронта взорвали мобильную систему защиты от беспилотных летательных аппаратов "Стриж". Вражеская РЭБ была ликвидирована с помощью польской самоходной гаубицы "Краб".

Уничтожение РЭБ "Стриж" попало на видео. Он опубликован на странице бригады им. князя Константина Острожского в Фейсбуке.

"Разведчики 30-й отдельной механизированной бригады вместе с артиллеристами 26-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили РЭБ "Стриж". САУ "Краб" отработала блестяще!", — прокомментировали эти кадры бойцы 30 ОМБр.

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Справка:

РЕБ "Стриж" – мобильная система защиты от беспилотных летательных аппаратов, назначение которой это обнаружение дронов, передача сигнала тревоги на пульт управления и сигнализации, блокирование каналов управления и навигации БПЛА.

САУ "Краб" – британско-корейско-польская САУ, серийное производство которой началось в 2014 году. очень высокая подвижность и может изменять позицию через 30 секунд после выстрела. К тому же шасси К9 отличается высокой надежностью, а гидропневматическая подвеска шасси обеспечивает крайне плавный ход. Krab оснащен дополнительной силовой установкой. Это позволяет работать без включения основного двигателя, экономя не только топливо, но и ресурс машины.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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