Разведка показала кадры уничтожения двух групп врагов на Бахмутском направлении

Украинские бойцы в населенном пункте Парасковеевка (Бахмутский район Донецкой области) ликвидировали несколько российских боевиков из двух вражеских групп. Кадры их работы попали в объектив дрона.

На видео, опубликованном Главным управлением разведки Минобороны Украины, можно увидеть, как операторы беспилотника зафиксировали сначала шестерых оккупантов, ходивших между зданиями поселка. Было принято решение ликвидировать вражескую группу.

Бойцы ГУР с дрона сбросили на врага боеприпас. Как следствие – трое оккупантов стали невидимы для тепловизора, один получил ранения. Двум россиянам удалось скрыться.

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Затем дрон заметил в тепловизор другую группу россиян на этом же участке. Их было восемь. К ним подошел большой пес и оккупанты остановились. В этот момент с дрона сбросили снаряд. Произошел взрыв, собака успел убежать. Бойцы ГУР ударили по врагу еще одним снарядом из дрона. Сколько погибли российские солдаты во время ликвидации второй группы, не сообщается.

"Украинское биооружие в виде местной собаки задерживает данную группу для более точного попадания оператором. Собака целая и невредимая", – прокомментировали эти кадры в ГУР.

В разведке отметили, что события происходили 9 февраля 2023 года – "спецназначенцы ГУР МО Украины ликвидировали часть боевиков, состоявшую из двух враждебных групп российских оккупантов на Бахмутском направлении в населенном пункте Парасковеевка. По итогам: трое россиян 200 и один 300".

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