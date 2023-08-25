Редкий голубой супермесяц будут наблюдать жители Земли: когда и где смотреть

30 августа жители Земли смогут наблюдать редкое явление в небе – сойдет голубая суперлуна. Ее называют "голубой суперлуной", поскольку это вторая полная Луна, восходящая в августе. На самом деле она будет оранжевой.

Полная Луна восходит каждые 29,5 дня, однако в августе она сойдет уже во второй раз – первое полнолуние произошло уже 1 августа и его называли "осетровым".

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Супермесяц возникает, когда полнолуние приближается к ближайшей к Земле точке своей орбиты. Орбита Луны вокруг Земли является эллиптической, так как ежемесячно она достигает ближайшей точки (перигей) и самой дальней точки (апогей). По словам Фреда Эспенака, астронома и бывшего калькулятора затемнений NASA, спутники, находящиеся в пределах 90% перигея в определенном месяце, считаются суперлунами.

Второе августовское полнолуние является третьим и ближайшим из четырех супермесяцев в 2023 году. На расстоянии 357 344 километра от Земли это будет самый большой и яркий супермесяц 2023 года, хотя он будет всего на 33 километра ближе, чем был "осетровый" (357 311 км).

Последний супермесяц в этом году ожидается 29 сентября.

Наблюдать за Луной можно онлайн на сайте Spacegid (картинка с телескопа обновляется каждые 30 секунд).

Также онлайн наблюдать за Луной можно на YouTube-канале THEREALPAX

Что происходит на поверхности луны, можно увидеть вживую на YouTube-канале WorldCam.

Эти цифры сравнимы с расстоянием около 405 696 км, когда Луна находится в самой отдаленной точке от Земли.

Напомним, ученые впервые обнаружили облака пыли вокруг молодой звезды.

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