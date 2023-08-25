Рідкісний блакитний супермісяць спостерігатимуть мешканці Землі: коли та де дивитися

30 серпня жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне явище в небі – зійде блакитний супермісяць. Його називають "блакитним супермісяцем", оскільки це другий повний Місяць, що сходить у серпні. Насправді він буде помаранчевим.

Повний Місяць сходить кожні 29,5 днів, однак у серпні він зійде вже вдруге – перша повня сталася вже 1 серпня і її називали "осетровою".

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Супермісяць виникає, коли повний місяць наближається до найближчої до Землі точки своєї орбіти. Орбіта Місяця навколо Землі є еліптичною, тому щомісяця він досягає найближчої точки (перигей) і найдальшої точки (апогей). За словами Фреда Еспенака, астронома та колишнього калькулятора затемнень NASA, супутники, які знаходяться в межах 90% перигею в певному місяці, вважаються супермісяцями.

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Другий серпневий повний місяць є третім і найближчим із чотирьох супермісяців у 2023 році. На відстані 357 344 кілометри від Землі це буде найбільший і найяскравіший супермісяць 2023 року, хоча він буде лише на 33 кілометри ближчим, ніж був "осетровий" (357 311 км).

Останній супермісяць цього року очікується 29 вересня.

Спостерігати за Місяцем можна онлайн на сайті Spacegid (картинка з телескопа оновлюється кожні 30 секунд).

Також онлайн спостерігати за Місяцем можна на YouTube-каналі THEREALPAX

Що відбувається на поверхні місяця, можна побачити наживо на YouTube-каналі WorldCam.

Ці цифри можна порівняти з відстанню близько 405 696 км, коли Місяць знаходиться в найвіддаленішій точці від Землі.

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