Редкую акулу-гоблину, которая была беременной 6 детенышами, выловили в Тайване (фото)

Акулу рода Mitsukurina owstoni выловили рыбаки в северо-восточной части побережья Тайваня. Это была самка весом около 800 кг.

Эксперты определили, что акула вынашивала потомство из шести детенышей. Рыбаки случайно поймали ее во время донного траления — широко распространенной рыболовной практики, когда лодки буксируют отягощенную сетку дном океана.

Акулы-гоблины – единственные живые представители семейства Mitsukurinidae. Они возникли 125 миллионов лет назад в меловом периоде. Хотя обычно эти акулы имеют серый цвет, экземпляры, извлеченные из глубины, могут казаться розово-фиолетовыми, если их кровеносные сосуды повреждены рыболовными снастями, пишет Live Science.

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Рыбаки, вытащившие необычного монстра из глубины, сначала планировали продать акулу в ресторан. Однако сотрудники Тайваньского художественного музея выкупили его и планируют изучать.

Музей заявил, что выставит "редкую доисторическую глубоководную акулу" на экспозицию.

Напомним, в начале июня 2023 года в Хургаде в Египте в 30 метрах от берега акула атаковала двух туристов – мужчину и женщину. Женщина смогла спастись, а мужчина не выжил.

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