Рідкісну акулу-гобліна, що була вагітна 6 дитинчатами, виловили у Тайвані (фото)

Акулу роду Mitsukurina owstoni виловили рибалки у північно-східній частині узбережжя Тайваню. Це була самка вагою близько 800 кг.

Експерти визначили, що акула виношувала потомство із шести дитинчат. Рибалки випадково зловили її під час донного тралення — широко поширеної рибальської практики, коли човни буксирують обтяжену сітку дном океану.

Акули-гобліни – єдині живі представники сімейства Mitsukurinidae. Вони виникли 125 мільйонів років тому у крейдяному періоді. Хоча зазвичай ці акули мають сірий колір, екземпляри, витягнуті з глибини, можуть здаватися рожево-фіолетовими, якщо їх кровоносні судини пошкоджені рибальськими снастями, пише Live Science.

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Рибалки, які витягли незвичайного монстра із глибини, спочатку планували продати акулу до ресторану. Однак співробітники Тайванського художнього музею викупили її та планують вивчати.

Музей заявив, що виставить "рідкісну доісторичну глибоководну акулу" на експозицію.

Нагадаємо, на початку червня 2023 року ц Хургаді в Єгипті за 30 метрів від берега акула атакувала двох туристів – чоловіка та жінку. Жінка змогла врятуватися, а чоловік не вижив.

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