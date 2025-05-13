Реформировании высшего образования в Украине: студентам придется отрабатывать бесплатное обучение

Министерство образования и науки Украины разрабатывает новую инициативу, которая изменит систему подготовки специалистов за средства государственного бюджета. Программа предусматривает внедрение механизма "гарантированного трудоустройства" для студентов, обучавшихся на бюджетной форме.

В интервью для ZN.ua заместитель министра образования Михаил Винницкий сообщил, что в рамках новой программы планируется введение обязательного трудоустройства выпускников по специальности на определенный срок после завершения обучения. Этот шаг станет очередным этапом в трансформации системы высшего образования с акцентом на потребности государственного сектора.

Кому придется отрабатывать по специальности после завершения обучения?

Новые требования будут распространяться исключительно на тех выпускников, которые получали образование за средства государственного бюджета. Они должны будут пройти специальный конкурс на первое место работы, организованный с помощью Государственной службы занятости при участии потенциальных работодателей. Те, кто успешно пройдет конкурс, получат гарантированную должность в выбранной отрасли, с которой и начнется их трудовой путь.

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Кого это не коснется

Студентов, обучавшихся на контрактной форме.

Тех, кто получил образование по грантовой поддержке из негосударственных источников.

Какие специальности признаны приоритетными

Первоочередно новация коснется следующих областей:

Медицина

Образование (педагогика)

Другие важные для государства специальности, список которых формируется.

Эти специальности, по мнению правительства, являются ключевыми для эффективного функционирования основных общественных институтов. Поэтому государство вкладывает средства в их подготовку, однако ожидает возврата в виде работы в пользу государственных нужд.

Данная программа еще не вступила в силу, однако в МОН надеются, что в ближайшее время она получит поддержку от правительства. Ожидается, что она станет эффективным механизмом для поставки молодых специалистов в государственные учреждения и поможет снизить миграцию кадров за границу или в частный сектор.

Напомним, ранее мы рассказывали, в какие украинские вузы мечтают поступить студенты в 2025 году.

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