Рецепт домашнего малинового зефира за 5 минут

Это очень простой и вкусный летний десерт, который понравится и детям и взрослым.

Ингредиенты:

Малина –300 г

Сахар – 750 г

Агар-агар – 10 г

Яичный белок – 1 шт.

Вода – 180 мл

Сахарная пудра – 150 г

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Способ приготовления:

1. Замочите в холодной воде агар-агар в соответствии с инструкцией. Малину протрите через сито, подогрейте, добавьте 250 г сахара и размешайте, оставьте на 30 минут.

2. К сахару добавьте агар-агар, вскипятите и варите на маленьком огне 5 минут. В большой миске взбейте яичный белок с малиновым пюре. Добавьте сироп и взбивайте до густоты.

3. Малиновую массу переложите в кондитерский мешок, отсадите зефир на пергамент. Оставьте в сутки высыхать. Затем посыпьте сахарной пудрой и снимите пергамент.

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