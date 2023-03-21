Рецепт, который станет вашим основным: как приготовить вкусные песни драники с грибами

Легко найти вкусные и соответствующие правилам Великого поста блюда на 2023 год. Чтобы не терять время на мысли о том, что готовить, составьте меню на неделю и приобретите продукты для приготовления этих блюд.

Украинская кухня предлагает много вкусных и постных блюд, таких как драники. Это блюдо из картофеля очень популярно, а с добавлением лесных грибов становится особенно нежным и ароматным. Лучше всего подавать драники со свежей зеленью и соусом. Соус можно сделать грибным, обжарив грибы и лук со сливками отдельно от самых драников.

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Ингредиенты:

картофель – 0,5 кг;

грибы – 250 г;

лук – 1 шт.;

соль, специи – по вкусу;

масло – для жарки.

Картофель следует почистить, вымыть и натереть на обычной терке. Если грибы свежие, их нужно промыть и нарезать в отдельную тарелку. Сушеные грибы необходимо залить небольшим количеством крутого кипятка и оставить на 15-20 минут, затем мелко нарезать. Репчатый лук тоже нужно почистить и натереть или мелко нарезать.

Картофель, грибы и лук следует смешать в одной тарелке, добавив соль и специи. На разогретую сковороду с подсолнечным или оливковым маслом выкладываем драники и обжарим на небольшом огне. В духовке их можно довести до готовности.

Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы писали об одном ингредиенте, который не даст драникам потемнеть во время жарки.

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