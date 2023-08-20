Рецепт легкого ужина: овощное рагу в мультиварке

Легкое, летнее овощное рагу по рецепту от Shuba – идеальное блюдо с хрустящим хлебом или гарнир к другим блюдам. Ингредиенты:

Перец болгарский красный – 1 шт.

Зеленый болгарский перец – 1 шт.

Кабачки – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Лук красный репчатый – 1 шт.

Томаты – 3 шт.

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Орегано сушеное – по вкусу

Базилик, веточка – 20 г

Оливковое масло – 3 ст. л.

Фасоль красная, консервированная – 400 г

Уксус бальзамический – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Овощи помойте, порежьте кубиками и выложите в чашу мультиварки, добавив измельченный чеснок, орегано, половину базилика и оливковое масло.

2. Посолите и добавьте перец, накройте крышкой и готовьте 2 часа в режиме тушения или выбирайте мультиповар, если есть.

3. Добавьте фасоль и уксус и готовьте еще 15–20 минут. В конце добавьте базилик.

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