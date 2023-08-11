Рецепт медового варенья из нектаринов на зиму

В сезон нектаринов стоит приготовить невероятно вкусное варенье из этих фруктов по рецепту от Schuba.

Ингредиенты:

Нектарин – 1.2 кг

Сахар – 750 г

Лимонная кислота – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Для этого варенья используйте спелые фрукты с плотной мякотью.

2. Фрукты промойте, разрежьте на две части и извлеките косточки. Каждую половинку разрежьте на 3-4 ломтика.

3. Нарезанные нектарины уложите в большую кастрюлю и пересыпьте сахаром. Оставьте на 5-6 часов.

4. Поставьте кастрюлю на средний огонь и вскипятите. Пенку снимайте. Варите на небольшом огне 10 минут.

5. Снимите кастрюлю с огня и охладите. После этого извлеките нектарины из кастрюли, а сироп отправьте на умеренный огонь. Добавьте лимонную кислоту. Уваривайте с момента закипания 15-20 минут до желаемого загустения.

6. Дольки нектаринов положите в кипящий сироп. Варите еще 5 минут.

7. Простерилизуйте банки и прокипятите крышки. Разлейте горячее варенье в банки, закупорьте и переверните, укутав до остывания.

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