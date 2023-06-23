Рецепт низкокалорийного супа-пюре из белокочанной капусты, который не повредит фигуре
Идеальное блюдо для тех, кто придерживается диеты – оно нежное, имеет кремовую текстуру и очень полезно. Этот суп также подходит для детского меню.
Ингредиенты:
– Капуста белокочанная – 250 г
– Картофель – 150 г
– Лук желтый репчатый – 50 г
– морковь – 50 г
– чеснок, зубчики – 1 шт.
– лавровый лист – 1 шт.
– Масло оливковое Extra Virgin – 1 ст. л.
– Вода – 700 г
– Соль – по вкусу
– Черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук, картофель и морковь нарежьте небольшими кубиками. Чеснок порубите. Разогрейте оливковое масло в сковороде и поджарьте лук, чеснок и морковь 3 минуты.
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2. В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Добавьте поджаренные овощи, перемешайте. Затем засыпьте картофель и проварите 15 минут.
3. Добавьте в кастрюлю крупно нашинкованную капусту и проварить до мягкости. Посолите, поперчите и варите еще 20 минут. Добавьте лавровый лист.
4. Оставьте суп настаиваться 5 минут, после чего перебейте блендером, предварительно вынув лавровый лист.
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