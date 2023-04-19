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Война в Украине

Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПВО Patriot: основные характеристики оружия

Былим Елена

Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПВО Patriot: основные характеристики оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли американские системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, теперь "прекрасное украинское небо станет безопаснее".

В своем Твиттере Резников написал: "Сегодня наше красивое украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли ЗРК Patriot. Наши силы ПВО овладели ими так быстро, как только могли. И наши партнеры сдержали свое слово. Это результат сложной работы под руководством нашего президента Владимира Зеленского".

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В своем сообщении министр поблагодарил главу Минобороны США Ллойда Остина, министра обороны Германии Бориса Писториуса, Федерального министерства обороны, министерства обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.

"Мы победим вместе", – добавил Резников.

Что известно о MIM-104 Patriot

Ожидается, что следующий пакет помощи Украине также будет включать в себя системы противовоздушной обороны MIM-104 "Patriot" – американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и ее союзниками. Производится компанией Raytheon с 1963 г. в США для замены системы MIM-14 "Найк Геркулес" как основная платформа воздушной защиты на средних и больших высотах и системы MIM-23 Hawk как платформа воздушной тактической защиты на средних высотах.

Patriot является платформой перехвата баллистических ракет, причем с появлением PAC-3, эта задача является основным предназначением комплекса. В октябре 1980 г. был подписан контракт на производство комплекса, и в декабре 1981 г. комплекс был поставлен в войска.

Название системы "Patriot" может быть также истолковано как акроним от фразы англ. Phased Array Tracking Radar to Intercept Of Target (РЛС сопровождения с фазированной антенной решеткой для перехвата целей).

Характеристики MIM-104 Patriot

  • максимальная дальность перехвата цели – 80 км;
  • минимальная дальность перехвата цели – 3 км;
  • максимальная высота перехвата цели – 24 км;
  • минимальная высота перехвата цели – 0,06 км;
  • Количество целей, которые могут обстреливаться одновременно – 8 (в секторе 90°);
  • максимальная скорость цели – 2200 м/с;
  • диаметр ракеты – 254 мм;
  • длина ракеты – 5010 мм;
  • масса ракеты – 318 кг.

Напомним, 21 декабря 20222 года США объявили о новом пакете безопасности помощи Украине на почти два миллиарда долларов. Этот пакет включал зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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