РФ атаковала Харьков КАБами: под обстрел попала жилая застройка, есть пострадавшие

В Харькове в понедельник, 2 сентября, было слышно, по крайней мере, пять взрывов после того, как Воздушные силы ВСУ предупредили о движении КАБов в направлении области.

В 18:33, по информации ГСЧС в Telegram, стало известно о 14 пострадавших.

РФ атаковала Харьков КАБами: под обстрел попала жилая застройка, есть пострадавшие. Источник: ГСЧС Украины/Telegram РФ атаковала Харьков КАБами: под обстрел попала жилая застройка, есть пострадавшие. Источник: ГСЧС Украины/Telegram

РФ атаковала Харьков КАБами: под обстрел попала жилая застройка, есть пострадавшие. Источник: ГСЧС Украины/Telegram РФ атаковала Харьков КАБами: под обстрел попала жилая застройка, есть пострадавшие. Источник: ГСЧС Украины/Telegram

По информации городского головы, сейчас уже 13 раненых.

Обновлено в 17:16 : количество раненых в результате атаки РФ возросло до 11 человек.

По состоянию на 16:33 известно о семи пострадавших. "Женщина 60 лет и мужчина 40 лет – в тяжелом состоянии. Еще 5 женщин – в среднем состоянии", – отметил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Об инциденте сообщило Общественное.

Воздушные силы в 15.15 предупредили о пусках КАБ по Харьковской области.

Харьковский городской голова Игорь Терехов подтвердил, что в городе слышали взрывы.

Позже Синегубов сообщил, что кафиры ударили КАБом по Русской Лозовой, поврежден частный дом. Предварительно пострадал один человек.

Впоследствии Игорь Терехов сообщил, что в Киевском районе пострадали четыре женщины, они в состоянии средней тяжести. На месте ушибов работают специалисты. По данным Олега Синегубова, известно о пяти пострадавших, после атаки загорелись гаражи.

По словам Терехова, кафиры ударили по району жилой застройки.

Позже Терехов дополнительно рассказал о последствиях атаки: на месте одного удара пылают гаражи, в домах вокруг выбило стекла, повреждена теплотрасса. Он также заявил, что поврежден объект спортивной инфраструктуры.

Напомним, в воскресенье, 1 сентября, в Харькове прогремело около десяти взрывов. Сообщалось, что в городе были повреждены гражданские постройки, почти полсотни раненых, среди них – дети.

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