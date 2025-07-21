РФ атаковала Украину баллистикой, шахедами и крылатыми ракетами: под массированными ударами были Киев, Харьков и Ивано-Франковская область (фото, видео)

В ночь на понедельник, 21, июля, армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. Сообщается об ударах по Киеву, Харькову и Ивано-Франковску.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе произошли возгорания на крыше жилого дома и на крыше нежилого здания. Возник пожар в супермаркете, известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

В Днепровском районе загорелись киоски, произошли пожары в нежилом здании, на крыше жилого дома и территории детсада. В Шевченковском районе возник пожар на втором и третьем этажах жилого дома и задымление на открытой территории. Пострадавший человек и еще один удалось спасти, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Также поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что из-за атаки движение на "красной" линии метро временно осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная".

В Оболонском районе пожар в необитаемом коттеджном комплексе, пострадавших нет. В Соломенском районе упали обломки, что также привело к возгоранию на территории складских помещений, пострадавших нет.

РФ атаковала Украину баллистикой, шахедами и крылатыми ракетами: под массированными ударами были Киев, Харьков и Ивано-Франковская область (фото, видео). Источник: Нацполиция РФ атаковала Украину баллистикой, шахедами и крылатыми ракетами: под массированными ударами были Киев, Харьков и Ивано-Франковская область (фото, видео). Источник: Нацполиция

РФ атаковала Украину баллистикой, шахедами и крылатыми ракетами: под массированными ударами были Киев, Харьков и Ивано-Франковская область (фото, видео). Источник: Нацполиция РФ атаковала Украину баллистикой, шахедами и крылатыми ракетами: под массированными ударами были Киев, Харьков и Ивано-Франковская область (фото, видео). Источник: Нацполиция

РФ атаковала Украину баллистикой, шахедами и крылатыми ракетами: под массированными ударами были Киев, Харьков и Ивано-Франковская область (фото, видео). Источник: ГСЧС РФ атаковала Украину баллистикой, шахедами и крылатыми ракетами: под массированными ударами были Киев, Харьков и Ивано-Франковская область (фото, видео). Источник: ГСЧС

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В Ивано-Франковской области в одном из сел общины выбиты окна, сообщил мэр города Руслан Марцинкив. Есть пострадавшие, предварительно у них легкие травмы. В регионе работала противовоздушная оборона.

"Ивано-Франковск был подвергнут комбинированному удару с применением ракет и шахедов... Это самая масштабная атака со времени полномасштабного вторжения", – отметил он.

В Харькове, по данным городского головы Игоря Терехова, зафиксировано 12 ударов дронами. Один из них произошел возле многоквартирного жилого дома в Киевском районе, возник пожар возле здания.

Также на одной из пострадавших локаций выбиты окна в жилом комплексе, повреждены дороги, трамвайные рельсы и электропровода. Кроме этого, из-за атаки возник пожар на гражданском предприятии. Информация о пострадавших уточняется.

Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне атаковали Харьков дронами типа "Герань-2".

Воздушные силы предупредили в 05:51 о взлете истребителя МиГ-31К, из-за чего по всей стране была объявлена воздушная тревога. А около 06:00 были зафиксированы новые группы дронов из акватории Черного моря.

Из-за российских ракетных ударов по Украине Польша поднимала авиацию для защиты своего воздушного пространства и привела к наивысшему уровню готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. Об этом сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

ОБНОВЛЕНО в 08:18. В Ивано-Франковской области пострадали четыре человека, среди которых ребенок, сообщили в ГСЧС.

В Городенковском территориальном обществе Коломыйского района загорелось хозяйственное здание, пожар оперативно ликвидировали. В Ивано-Франковской территориальной общине горел двухэтажный дом, повреждены другие дома. Травмированы четыре человека.

В Ивано-Франковске из-за атаки загорелись гаражи и авто на открытой стоянке общей площадью 220 кв. Также возник пожар производственно-складских помещений на площади 300 кв. Все горения ликвидированы.

Ранее мы рассказывали, что Днепр подвергался массированной атаке дронов.

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