РФ атаковала Украину беспилотниками и КАБами: в Запорожье есть пострадавшие, в Кривом Роге 'прилет' по пятиэтажке (фото)

Российские террористы в ночь на четверг, 10 октября, атаковали Украину ударными дронами и управляемыми авиабомбами. В Запорожье получили ранения четыре человека, а в Кривом Роге поврежден пятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщают в воздушных силах.

Взрывы в Кривом Роге

Около 7 утра в Кривом Роге раздались взрывы, сообщило "Общественное". В 07:51 в городе были слышны повторные взрывы.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки БПЛА повреждена пятиэтажка.

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Взрывы в Запорожье

В 06:06 Воздушные силы предупредили о пуске управляемых авиационных бомб в направлении Запорожья. Уже через минуту глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о звуках взрывов.

Позже Федоров написал, что из-за атаки РФ пострадали два человека. Также разрушены частные дома.

Уже позже ГСЧС сообщило, что количество пострадавших увеличилось до 4, среди них один ребенок.

"Частно разрушены 5 частных домов, взрывной волной и обломками повреждены еще 5 домов, гараж и хозяйственная постройка", – добавили спасатели.

Напомним, 8 октября российская армия попала КАБом по многоэтажке в Харькове.

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