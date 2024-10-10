РФ атаковала Украину беспилотниками и КАБами: в Запорожье есть пострадавшие, в Кривом Роге "прилет" по пятиэтажке (фото)
Российские террористы в ночь на четверг, 10 октября, атаковали Украину ударными дронами и управляемыми авиабомбами. В Запорожье получили ранения четыре человека, а в Кривом Роге поврежден пятиэтажный жилой дом.
Об этом сообщают в воздушных силах.
Взрывы в Кривом Роге
Около 7 утра в Кривом Роге раздались взрывы, сообщило "Общественное". В 07:51 в городе были слышны повторные взрывы.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки БПЛА повреждена пятиэтажка.
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Взрывы в Запорожье
В 06:06 Воздушные силы предупредили о пуске управляемых авиационных бомб в направлении Запорожья. Уже через минуту глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о звуках взрывов.
Позже Федоров написал, что из-за атаки РФ пострадали два человека. Также разрушены частные дома.
Уже позже ГСЧС сообщило, что количество пострадавших увеличилось до 4, среди них один ребенок.
"Частно разрушены 5 частных домов, взрывной волной и обломками повреждены еще 5 домов, гараж и хозяйственная постройка", – добавили спасатели.
Напомним, 8 октября российская армия попала КАБом по многоэтажке в Харькове.
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