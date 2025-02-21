РФ готовится объявить о 'победе' в войне против Украины - ГУР

Россия планирует объявить о якобы победе в войне против Украины до 24 февраля 2025, приурочив это к третьей годовщине начала полномасштабного вторжения. По информации ГУР, российская пропагандистская машина и спецслужбы по указанию Кремля активизировали усилия по распространению уныния среди украинцев, дестабилизации ситуации в Украине и дискредитации государства на международной арене.

В частности, враг усиливает информационные атаки, направленные на создание представления об измене Украины со стороны Запада, нелегитимность украинской власти, поражение ВСУ на фронте и коррупционные схемы, связанные с использованием международной помощи. Об этом сообщает ГУР.

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Кремль готовится заявить о своей "победе" в войне, используя этот шаг не только для внутренней аудитории, но и для продвижения тезиса о якобы победе над НАТО. Российская пропаганда систематически пытается представить войну против Украины как противостояние с Западом, что дает основания для подобных заявлений.

Особое внимание российские спецслужбы уделяют использованию дипломатических инициатив новой администрации США, а также встречи американской и российской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года. Кремль стремится представить себя не агрессором, а якобы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороной конфликта".

Параллельно Россия ведет информационную войну против европейских правительств, продолжающих поддерживать Украину. Кремль пытается навязать им ярлык "врагов мира", чтобы взорвать международную помощь украинскому государству.

Напомним, ВСУ прицельно ударили по месту дислокации армии РФ в Млечном в Запорожье.

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