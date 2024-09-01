РФ нанесла около 10 ударов по Харькову, горит супермаркет, известно о шести раненых

В воскресенье, 1 сентября, в Харькове прогремело около десяти взрывов. Власти сообщают о пожаре в нескольких домах и супермаркете.

В 13:02 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в городе прогремела серия взрывов.

Полиция Харьковской области призвала харьковчан находиться в укрытиях и не выкладывать фото и видео "прилетов".

Позже стало известно, что россияне нанесли около 10 ударов по городу.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры и потерпевшие. Количество уточняется. Есть угроза повторных ударов!" – подчеркнул он.

Мэр города Игорь Терехов написал, что один из ударов пришелся по району частной застройки. По его словам, горит супермаркет и дворы домов. Есть пострадавшие, в том числе медики.

Синегубов отметил, что среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских прилетов — торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома.

Также он сообщил, что известно о шести раненых, среди которых есть шестилетний ребенок с острой реакцией на стресс.

Терехов в 14:15 сообщил, что в Салтовском районе 22 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее мы рассказывали, что армия России атаковала Черкасскую Лозовую на Харьковщине.

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