РФ нанесла второй массированный удар по Украине подряд: в ряде областей есть погибшие, раненые и разрушения

В ночь на вторник, 27 августа, российская армия совершила атаку на Украину с помощью ударных БПЛА и ракет. Поступали сообщения о взлете МиГ-31 и нескольких ТУ-95МС с аэродрома в Энгельсе. Взрывы были слышны в Киеве, Кривом Роге, Ровно, Сумах, Запорожье и Хмельнитчине.

Об этом сообщали Воздушные Силы, городские главы городов.

Так, поздно вечером понедельника, 26 августа, российские оккупанты атаковали гражданский объект в Кривом Роге. По меньшей мере, два человека погибли, еще четверо получили ранения. Под завалами могут быть еще люди.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Позже глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко сообщил о двух погибших в результате российского удара.

По его словам, за психологической помощью также обратились шесть человек, из которых двое – дети.

В результате атаки также повреждены дома, магазины, общепит, автотранспорт.

Читайте также: Бойцы ВСУ сбили российскую ракету на границе Закарпатской и Львовской областей (видео)

В результате ночной атаки россии в Запорожье погиб человек, еще двое ранены.

"Россияне нанесли предварительно семь ударов беспилотными летательными аппаратами по территории Запорожья и Запорожского района. Погиб мужчина, ранения получили мужчина и женщина", – сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Позже Федоров уточнил, что в результате этой атаки два человека — мужчина и женщина — погибли. В больницу госпитализировали четырех пострадавших:

86-летняя женщина в тяжелом состоянии из-за ожогов более 54% тела;

мужчина 59 лет в состоянии средней тяжести;

две женщины – 30 и 56 лет – с легкими травмами.

Как отмечает глава Запорожской ОВА, в результате удара "разрушены дома, произошли пожары". В частности, взрывной волной и обломками были повреждены частные дома. Также произошло возгорание сухой травы на открытой территории.

В Киеве при отражении комбинированной атаки было зафиксировано падение обломков на лесопарковую зону в Днепровском районе города. Об этом говорится в сообщении КМВА Telegram.

В результате возник пожар лесной подстилки на площади до 50 м2. Информация о пострадавших отсутствует.

Также зафиксировано падение обломков в лесопарковой зоне Деснянского района, возник пожар. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее мы рассказывали, что в ночь на 26 августа 2024 года Украина подверглась одной из самых массированных воздушных атак со стороны российских оккупантов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!