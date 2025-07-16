РФ ночью массированно атаковала Кривой Рог, Винницу, Харьков: что известно о последствиях (фото, видео)

В ночь на 16 июля войска РФ нанесли воздушные удары по территории Украины. В частности, пострадали города Кривой Рог, Винница и Харьков.

Об атаке на Кривой Рог рассказали глава Совета обороны города Александр Вилкул и председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Об этом пишет UAportal со ссылкой на Hromadske.

Город подвергся атаке баллистической ракетой и 28 дронами Shahed. Из-за удара было разрушено промышленное предприятие. Поскольку работники находились в укрытии, среди них нет погибших.

Однако есть пострадавший 17-летний парень, который получил серьезное ранение в брюшную полость. Врачи сейчас пытаются спасти его жизнь.

В городе также произошли масштабные отключения электроэнергии, которую начали восстанавливать в 3:30. Работы по восстановлению водоснабжения, которое после удара перевели на генераторы, также продолжаются.

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В то же время первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная сообщила о последствиях атаки на областной центр. Российские войска поразили объекты гражданской промышленной инфраструктуры, в результате чего 7 человек пострадали и были госпитализированы.

Также в Винницкой области были зафиксированы удары по жилым домам, но информации о пострадавших пока нет. Всего на область было совершено налет 28 дронов, из которых около 18 были уничтожены системами ПВО.

Накануне поздно вечером Харьков также стал целью для российских дронов. По словам председателя ОВА Олега Синегубова, только за 20 минут в городе прозвучало не менее 17 взрывов. Удары были нанесены по гражданскому предприятию в Киевском районе. На данный момент известно о трех пострадавших.

Напомним, утром 11 июля Харьков в очередной раз оказался под вражеским обстрелом.

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