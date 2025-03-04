РФ ударила дронами по Одессе: повреждены дома, не работают котельные, ранены (фото)

Вечером 3 марта российские беспилотники атаковали Одессу, повлекшие повреждение энергетической инфраструктуры, частных домов и бизнес-центра. В результате удара пострадали местные жители, в части города произошли аварийные отключения электроэнергии, а работа котельных была временно остановлена.

Коммунальные службы оперативно запустили генераторы для поддержки критической инфраструктуры и открыли дополнительные пункты несокрушимости. Кроме того, обломки дронов и взрывные волны повредили два частных дома и бизнес-центр. Об этом сообщили глава ОВА Олег Кипер, городской глава Одессы Геннадий Труханов.

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По обновленной информации, в результате атаки четыре человека получили ранения. Трое жителей частных домов получили осколочные ранения и переломы, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один человек, находившийся в бизнес-центре, получил контузию.

Спасатели ликвидировали несколько вспыхнувших после обстрела пожаров. По словам городского головы Геннадия Труханова, три котельных временно прекратили работу, однако они уже подключены к питанию, и теплоснабжение в городе восстановлено.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по многоэтажке в Херсоне управляемой авиабомбой, в результате чего пострадали мирные жители, в том числе дети. Атака была совершена из авиации.

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