Родились под несчастливой звездой: названы четыре знака зодиака, которым не везет в любви

Найти своего человека и построить счастливые отношения – задача не из легких, а для некоторых практически невозможная. По словам астрологов, есть четыре знака зодиака, которым постоянно не везет в любви. Их буквально преследуют трудности.

Рак

Раки известны в первую очередь своей большой чувствительностью, возможно, поэтому они так тяжело переживают расставание. Они быстро влюбляются, и обычно их самая большая мечта – создать семью. В результате они принимают поспешные решения, оставаясь с разбитым сердцем.

Рыбы

Рыбы – еще один из знаков зодиака, которому свойственна эмоциональность и сильно развитое воображение. Именно это часто заставляет их идеализировать любовь и своих партнеров, что впоследствии оборачивается против них самих. Правда может стать огромным разочарованием для Рыб.

Дева

Отношения с Девой могут быть чрезвычайно болезненными для обеих сторон. Это один из самых умных знаков зодиака, руководствующийся в основном разумом. Дева все пытается рационализировать, а как известно – в любви трудно быть рациональным. Уроженцам знака тяжело как найти подходящего партнера, так и сохранить стабильные отношения из-за слишком завышенных ожиданий.

Телец

Самая известная черта Тельца – упрямство, из-за чего уроженцы знака способны натворить в жизни неразберихи. Поэтому неудивительно, что построение отношений не является их сильной стороной. Ведь любовь часто предполагает компромиссы, а Тельцам пойти на этот шаг невероятно сложно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.