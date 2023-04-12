'Родился в рубашке': появилось видео, как боец 35 ОБМП во время боя чудом избежал ранения в голову

Украинский защитник чуть не получил опасное ранение во время боя с противником. Его спас счастливый случай.

В сети 12 апреля появилось видео, где можно увидеть морского пехотинца, который с занятой позиции в многоэтажке подходит к окну и пускает автоматные очереди в сторону врага. В один из моментов пуля врага пролетает в непосредственной близости у его шлема и вшивается в стену.

Читайте также: Морские пехотинцы из 36 ОБМП показали "вручение билетов на концерт Кобзона" под Авдеевкой

Эти кадры опубликовали на Facebook-странице 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

"Морской пехотинец чудом избежал попадания пули во время ведения контактного боя с противником. Украинский защитник вел стрельбу по врагу. А тот дал очередь в ответ. Камера зафиксировала, как одна из пуль пролетела над шлемом морпеха. Пусть судьба и дальше оберегает наших собратьев от вражеских нападений", – отмечается в описании этих кадров.

Ранее мы сообщали, как Библия и четки спасли украинских защитников, обороняющих наше государство. В частности, четки взяли на себя кусок снаряда и не дали впиться в горло военнослужащему. Новый завет, находившийся в напоясной сумке, задержал осколок и не дал ему прорезать живот украинскому защитнику.

Также предлагаем узнать историю пары из Киева об их спасении от смерти по прилету ракеты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!