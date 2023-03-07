Родные узнали украинского защитника, расстрелянного российскими боевиками. Перед смертью он сказал последние слова "Слава Украине!"

Как сообщила локальный продюсер BBC World София Кочмар-Тимошенко в Facebook, сестра убитого вышла на связь и сообщила, что узнала в Герое своего брата.

"Узнала. Проверила. Сестра говорит - "100 процентов - это мой брат. Это его глаза, голос и то как он курил сигарету". Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь собратья с нуля и хочет быть у его матери с самого утра. Слава Герою!"

Напомним, 6 марта в сеть попало видео, судя по всему снятое российскими боевиками. На этих кадрах можно увидеть украинского воина, который стоит у окопов и курит. После того как он говорит "Слава Украине", его расстреливают. За кадром слышна русская брань.

Внимание, кадры 18+

На это жестокое военное преступление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении к украинцам он заявил: "Сегодня появилось видео, как кафиры зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герой слава! Героям слава! Украине слава!". И мы найдем убийц. Благодаря нашему единству, благодаря нашей решимости, благодаря тому, что мы ценим всю Украину и каждого украинца, мы точно знаем результат этой войны. С первых дней войны знаем. В Украине всегда будет звучать: "Слава Украине!" И миллионы всегда будут отвечать: "Героям слава!". Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала волю для Украины".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что разослал видео с расстрелом военнопленного международным партнерам в качестве доказательства преступлений России.

"Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего — это нарушение Женевских конвенций. Это обнаружение низости и подлости. Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают уважение, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают… Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми кафиры. Цель Украины, как и всего демократического мира, — привлечение российской федерации к ответственности. Отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления россии", — добавил он.

Тем временем за головы убийц украинского Героя уже объявлено вознаграждение. В частности, украинский адвокат и военный Маси Найем сначала написал в Facebook, что выдаст вознаграждение тому, кто назовет имя убитого. Однако украинцы предложили собирать деньги на то, чтобы установить личности убийц. Некоторые подписчики Найема предложили 5000 евро за имя россиянина, убившего украинского воина.

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде заявила, что будет инициировать присвоение звания Героя Украины расстрелянному русскими солдатами украинскому военному.

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