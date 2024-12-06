Рой Джонс поделился мнением о реванше Усика и Фьюри

Легендарный боксер, бывший чемпион мира в четырёх дивизионах Рой Джонс прокомментировал предстоящий реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бой запланирован на 21 декабря 2024 года и уже вызывает значительный интерес в мире бокса.

Джонс о шансах боксеров

Рой Джонс отметил силу обоих бойцов, подчеркнув, что реванш будет непростым для каждого из них:

"Это сложный бой. Мне очень нравятся оба бойца. Я думаю, что Тайсон хорошо умеет вносить коррективы, и я надеюсь, что в этот раз он сможет сделать правильные коррективы и победить, чтобы они могли провести третий бой".

Почему Джонс переживает за Усика

По мнению Джонса, предыдущая победа Усика может стать для него риском:

"Знаете, почему я переживаю за Усика? Потому что Александр узнал, что может навредить Фьюри, и это плохо для него, так как теперь это может сработать против него. Если он будет просто пытаться нокаутировать его, Тайсон точно победит".

История противостояния

Усик одержал победу над Фьюри в их первом поединке, завоевав титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Однако британский боксёр не скрывает своих амбиций вернуть титулы, и реванш обещает стать одним из самых громких событий в боксе.

Ожидания реванша

Реванш между Усиком и Фьюри назначен на 21 декабря 2024 года, и фанаты с нетерпением ждут, сможет ли Фьюри воспользоваться опытом первого боя для победы, или же Усик снова подтвердит свой статус абсолютного чемпиона.

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