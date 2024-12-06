Рой Джонс поділився думкою про реванш Усика та Ф'юрі

Легендарний боксер, колишній чемпіон світу у чотирьох дивізіонах, Рой Джонс прокоментував майбутній реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі. Бій запланований на 21 грудня 2024 року і вже викликає значний інтерес у світі боксу.

Джонс про шанси бійців

Рой Джонс відзначив силу обох боксерів, підкресливши, що реванш буде нелегким для кожного з них:

"Це важкий бій. Мені дуже подобаються обидва бійці. Я думаю, що Тайсон добре вміє вносити корективи, і я сподіваюся, що цього разу він зможе зробити правильні корективи і перемогти, щоб вони могли провести третій бій".

Чому Джонс хвилюється за Усика

На думку Джонса, попередня перемога Усика може обернутися для нього ризиком:

"Знаєте, чому я хвилююся за Усика? Тому що Олександр дізнався, що він може завдати шкоди Ф'юрі, і це погано для нього, оскільки тепер це може працювати проти нього. Якщо він просто буде намагатися нокаутувати його, то Тайсон точно переможе".

Історія суперництва

Усик переміг Ф’юрі в їхньому першому поєдинку, здобувши титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Проте британський боксер не приховує своїх амбіцій повернути титули, і реванш обіцяє стати одним із найгучніших боксерських подій року.

Очікування реваншу

Реванш між Усиком та Ф’юрі запланований на 21 грудня 2024 року, і фанати з нетерпінням очікують, чи зможе Ф’юрі скористатися досвідом першого бою для перемоги, або ж Усик знову підтвердить свій статус абсолютного чемпіона.

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