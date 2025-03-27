Российская армия атаковала Днепр дронами: ранены, повреждены предприятия и жилые дома, сгорели более 60 авто (фото)

В результате российской атаки дронами на Днепр пострадали три человека, а также были повреждены более десяти многоэтажных домов, предприятия, образовательное учреждение и десятки автомобилей. Ранения получили 48-летний мужчина и две женщины в возрасте 75 и 78 лет. Медицинскую помощь им оказали на месте.

В городе значительные разрушения получили предприятия, образовательные и культурные заведения, более десяти многоэтажек. Кроме того, повреждено более 60 легковых автомобилей, несколько полностью уничтожены, а также зацепили два грузовика. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Пожары, вспыхнувшие в результате атаки беспилотников, спасателям удалось оперативно потушить. На местах работают соответствующие службы и коммунальщики, ликвидирующие последствия обстрелов.

Последствия атаки. Источник: Днепропетровская ОВА Последствия атаки. Источник: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки. Источник: Днепропетровская ОВА Последствия атаки. Источник: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки. Источник: Днепропетровская ОВА Последствия атаки. Источник: Днепропетровская ОВА

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Кроме Днепра, российские войска атаковали Никопольский район, применив дроны-камикадзе и артиллерию. Обстрелы получили райцентр, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. В результате ранена 30-летняя женщина, а также повреждены жилые дома, инфраструктурные объекты, автозаправочная станция и автомобили.

В общей сложности силы ПВО сбили над областью шесть вражеских беспилотников.

Напомним, утром 21 марта армия РФ атаковала Одессу и Запорожье дронами.

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