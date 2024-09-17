российская армия атаковала Харьков КАБами: пострадали 7 человек, среди них 4 спасателя (видео)

17 сентября армия России дважды атаковали управляемыми авиабомбами Киевский район Харьков. Сейчас известно о 7 раненых, среди них – 4 спасателя, которые занимались тушением пожара поблизости.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Шесть пострадавших от удара оккупантского КАБа на данную минуту".

Среди раненых четверо спасателей, ликвидировавших пожар рядом. Пока им оказывают необходимую медицинскую помощь. Два гражданских мужчин 19 и 25 лет в легком и среднем состоянии.

Напомним, 12 сентября российские войска обстреляли Конотоп в Сумской области. Были повреждены 7 многоквартирных домов, один жилой дом, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи, магазин.

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