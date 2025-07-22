Российская армия атаковала Сумы и Одессу: есть повреждения жилых домов, сгорело более 18 авто, среди раненых - ребенок (фото, видео)

Российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру в Украине. В Сумах под удар попал жилой район, в результате чего три человека получили ранения, в том числе ребенок. Еще 12 жителей обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщили начальник Сумской ОВА Олег Григоров, общественный вещатель " Общественное Сумы " со ссылкой на начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко. В результате атаки повреждены пять многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

Как сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, среди раненых - 60-летняя женщина и 38-летний мужчина, проживавшие в одном из самых пострадавших домов. Пострадавшие проходят обследование в медучреждении, на месте работают врачи, психологи и спасательные службы. По словам начальника Сумской MBA Сергея Кривошеенко, ситуация в районе вызвала сильный эмоциональный шок среди жителей.

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В ночь на 22 июля похожая ситуация сложилась и в Одессе. Во время объявленной воздушной тревоги в городе раздались взрывы. По предварительным данным, атака российских беспилотников привела к пожарам в по меньшей мере двух локациях.

Об этом сообщили мэр Одессы Геннадий Труханов, " Думская ", начальник Одесской ОВА Олег Кипер, ГСЧС. Несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Загорелось административное здание, выгорели легковые автомобили, в жилых домах выбиты окна. Мэр города Геннадий Труханов добавил, что в одном из районов сгорели машины на парковке и зафиксированы повреждения окон в многоэтажках. В другой части города вспыхнуло еще одно административное здание. По информации ГСЧС, по меньшей мере, один человек пострадал. Все обстоятельства выясняются.

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