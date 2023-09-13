'российская передарция' и 'е*учая действительность': Песков и переводчик Кич Чем Ина устроили 'день правды' на россии (видео)

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина Дмитрий Песков во время своего очередного выступления оговорился и назвал российскую федерацию "российской педерацией".

Соответствующее видео появилось в сети. Отмечается, что спикер Кремля оговорился во время интервью изданию "Известия".

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После того, как о случившемся узнали соцсети, из записи "Известий" этот момент уже вырезали.

Также на россии произошел еще один конфуз, связанный с оговоркой. На этот раз "правду" сказал переводчик, озвучивавший находящееся с визитом в российской федерации заявление Ким Чен Ина.

Когда Ким Чен Ин говорил, что "с первого момента вступления на русскую землю я почувствовал боевой дух и кипучую действительность, стал непосредственным свидетелем значительных достижений русского народа в деле построения сильной, современной россии под руководством товарища Путина", переводчик диктатора сказал: "В момент вступления на русскую землю я ощутил боевой дух и еб*чую действительность".

Напомним, в июле спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова оскандалилась новым заявлением о войне в Украине. Она назвала новые цели так называемой "СВО" – это свобода Африки.

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