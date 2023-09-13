Прессекретар російського диктатора володимира путіна Дмитро Пєсков під час свого чергового виступу обмовився та назвав російську федерацію "російською педерацією".

Відповідне відео з'явилося у мережі. Зазначається, що речник Кремля обмовився під час інтерв'ю виданню "Ізвєстія".

Читайте також: Поліція буде дивитися в небо кожні 15 хвилин: у Ростові ввели план "Повітряна тривога"

Після того, як про випадок дізналися соцмережі, із запису "Ізвєстій" цей момент вже вирізали.

Відео дня

Також на росії стався ще один конфуз, пов'язаний з обмовкою. Цього разу "правду" сказав перекладач, що озвучував заяву Кім Чен Ина, який перебуває з візитом у російській федерації.

Коли Кім Чен Ин говорив, що "з першого моменту вступу на російську землю я відчув бойовий дух і кипучу дійсність, став безпосереднім свідком значних досягнень російського народу у справі побудови сильної, сучасної росії під керівництвом товариша Путіна", перекладач диктатора сказав: "У момент вступу на російську землю я відчув бойовий дух і еб*чу дійсність".

Нагадаємо, у липні речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова оскандалилася новою заявою про війну в Україні. Вона назвала нові цілі так званої "СВО" – це свобода Африки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!