Российская ракета попала в дом в Ивано-Франковской области и не взорвалась (шокирующее фото)

В Прикарпатье российская ракета попала в дом. К счастью, она не взорвалась.

Об этом инциденте стало известно из сообщения заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в Telegram. По его словам, инцидент произошел в одном из сел Ивано-Франковской области.

"Утро, село в Ивано-Франковской области, почти в тысяче километров от россии. Прилетает ракета прямиком в дом, чудом не взрывается", — написал Тимошенко и показал фото последствий прилета.

"Цинизму россиян нет предела", – добавил заместитель руководителя Офиса президента.

По предварительным данным, это произошло в Тлумацком районе Ивано-Франковской области. При прилете в доме находилась женщина с ребенком.

Напомним, утром 29 декабря российские захватчики совершили очередную масштабную ракетную атаку по Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне атаковали Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Известно, что россияне выпустили по Украине более 120 ракет.

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